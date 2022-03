Si on a souvent vu le coach fêter des victoires et se montrer généreux en jours de congé accordés à ses joueurs, l'ambiance était un peu plus mitigée après le nul contre Ostende. "On ne peut pas espérer rester au sommet en jouant comme en première mi-temps", lâche notamment le coach."La deuxième mi-temps était meilleure, mais on aurait pu marquer dix fois", s'agace-t-il encore. Avant de tout de même accorder deux jours de congé à ses troupes qui reprendront donc les entraînements dès ce lundi, malgré la trêve internationale.