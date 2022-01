"La plus grande menace pour Anderlecht n’est ni Bruges, ni Genk ni le Standard. La plus grande menace pour les Mauves est l’Union" : ces mots sont ceux de Jan Mulder, analyste foot en Flandre, à Playsports en… avril 2019. À l’époque, alors que les Jaune et Bleu viennent de louper la promotion en D1A, la Flandre prend l’ancien joueur néerlandais pour un fou. L’Union, ce "petit" club qui végète dans les divisions inférieures depuis plus de 40 ans, une menace pour le grand Anderlecht ?

Moins de trois saisons plus tard, la façon de voir l’Union a changé en Flandre. Promu en début de saison, le club attire les regards grâce à ses récents résultats jusqu’à être devenu un club à la mode en Flandre.

"Il y a une vraie hype autour de l’Union en Flandre, analyse Bart Lagae, chef sport au quotidien De Standaard. C’est devenu le deuxième club de cœur de beaucoup de gens. Ma voisine, qui habite à Louvain, regarde deux matchs par week-end : celui d’OHL et celui de l’Union. Les Flamands veulent bien sûr que leur club soit champion mais si ce n’est pas le cas, ils préfèrent que ce soit l’Union. Beaucoup de gens autour de moi, dont de nombreux Hollandais, se rendent au stade Marien pour connaître l’ambiance si particulière qui y règne."