Depuis plusieurs années, l’histoire d’amour est belle entre les Japonais et notre Pro League. Cette saison, le Japon est même le pays comptant le plus de footballeurs dans notre championnat (14) derrière la France.

Parmi eux, six évoluent à Saint-Trond et deux jouent pour l’Union, deux clubs qui se rencontrent ce dimanche.

"Les footballeurs japonais ont un bon profil pour notre championnat car ils sont rapides, techniques et disciplinés", expliquait Philippe Bormans, le CEO unioniste à nos confrères de la RTBF.

Cette mode a un impact direct jusqu’au Japon où les fans de football suivent les rencontres de Pro League via des services en ligne comme D A ZN .

"La ligue belge suscite de plus en plus d’intérêt vu le nombre de joueurs japonais qui sont présents ", explique Isao Setogawa, suiveur assidu de la J League. "Vu qu’il est difficile de rejoindre l’Angleterre ou l’Allemagne directement depuis le Japon, nos compatriotes préfèrent d’abord faire leurs armes en Belgique avant d’essayer d’accrocher un transfert dans un plus grand championnat. Les Japonais suivent beaucoup Saint-Trond qui est plus connu chez nous que des clubs comme Anderlecht, Bruges ou le Standard. Et il y a aussi un grand intérêt pour Junya Ito (NdlR : joueur de Genk), un joueur indispensable de notre équipe nationale."



(...)