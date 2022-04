Cela fait plus de six mois que les Bruxellois sont en tête du championnat.

189 jours, soit exactement six mois et une semaine. C’est la période durant laquelle l’Union est restée au sommet de la Pro League. Depuis sa victoire face à Seraing (4-2) au milieu du mois d’octobre, les hommes de Felice Mazzù n’ont plus lâché la première place, poursuivis de près, mais jamais dépassés, la majorité du temps par le Club Bruges.

Ce dimanche, c’est donc dans la peau du leader chassé que les Bruxellois vont attaquer les Champions Playoffs. Une situation qui ne dérange pas Mazzù et ses hommes. "Depuis le début de la saison, nous avons géré cette situation de manière très sereine en parlant d’abord de maintien puis d’Europe Playoffs mais pas du top 4, explique le T1 unioniste. Nous avons franchi les étapes pas à pas sans nous mettre de pression et, surtout, en nous disant que nous sommes une équipe revancharde. Nous voulions montrer à tout le monde que nous avions notre place en D1A et c’est comme cela que nous avons réussi à terminer la phase classique en tête. Maintenant, nous avons envie de continuer de cette manière en Champions Playoffs avec l’objectif de gagner chaque match."

(...)