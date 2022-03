Ouvrir le week-end peut constituer un avantage à condition de gagner, évidemment. L’Union n’a pas loupé l’occasion de mettre un coup de pression sur Bruges, relégué à onze points en attendant son match à Ostende, ce samedi soir. Et si le Club partage ou perd à la Côte, le promu sera certain de terminer la phase classique en tête, ne pouvant plus être, au pire, rattrapé qu’au nombre de points, mais pas de victoires. Le club bruxellois aurait donc la certitude de terminer la saison avec un ticket européen.