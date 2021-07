L'Union vient d'obtenir sa sixième victoire de la pré-saison face au RC Lens et affrontera Valenciennes lors de son prochain amical (18h). De base programmé au Marien avec la présence de ses supporters, le match amical va être déplacé au stade du Tempo Overijse, endroit où les Saint-Gillois ont joué leur deuxième match de la préparation (victoire 0-5).

La pelouse du Parc Duden n'est pas encore totalement prête et les décideurs du matricule 10 ne préfèrent pas prendre de risque inutile avec celle-ci. "Cela fait des mois que nous attendons avec impatience de pouvoir jouer à nouveau devant nos supporters dans notre propre stade. C’est pourquoi nous trouvons cela particulièrement regrettable comme situation", déclare le CEO Philippe Bormans sur le site du club. "Nous ne pouvons pas prendre le risque de jouer et devons préserver notre pelouse. Heureusement, grâce au Tempo Overijse, à la commune d’Overijse et aux services de sécurité locaux, nous pouvons encore jouer ce match et compter sur la présence de nos supporters."

Pour info, le club jaune et bleu a décidé de donner un ticket gratuit à chaque abonné. Les fans peuvent se manifester jusqu’au mardi 13 juillet à 20h00 pour obtenir leur ticket gratuit sur la plateforme en ligne ou bien au fan shop. Le stade Begijnhof ne comporte que 1000 places au total.