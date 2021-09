Abderahmane Soussi (18 ans), l’ex-pépite de l’Union Saint-Gilloise, revient ce week-end à la Butte avec l’Antwerp.

Son destin de vie est saisissant. Extraordinaire si l’on se réfère à ses trois dernières années dans le monde du football. Abderahmane Soussi a connu une ascension fulgurante en quelques mois seulement. Parti de Berchem, en Iris League (NdlR : un niveau régional assez faible), pour débarquer en Iris Elite Elite, au RWDM, l’année de ses 17 ans, l’attaquant a épaté tout un club grâce à ses capacités hors du commun. En deux ans à peine, il a fait le grand saut entre les U17 de Molenbeek et l’Europa League. Retour sur le parcours d’un jeune homme qui n’avait rien demandé mais qui a toujours cru en ses rêves.

Le RWDM : la révélation

La saison 2019-2020 commence pour tous les jeunes footballeurs de l’académie du RWDM. Comme chaque saison, de nombreux joueurs en test viennent se montrer pour intégrer cette prestigieuse école de foot. Parmi eux cette année-là, un certain Abderahmane Soussi, candidat à une place d’attaquant en U17. "C’est un garçon qui a été déniché par notre équipe de scouting. On avait déjà eu des échos positifs à son égard. Mais rien n’était fait avant son premier entrainement", explique son ancien coach, José Veiga, cette saison-là. "C’est simple, il lui a fallu un entrainement pour qu’on décide de le prendre. Nous étions plusieurs coachs positionnés à plusieurs endroits du terrain et on était tous unanimes sur son cas. C’est assez rare de se faire un avis positif si rapidement".

Le garçon fait fort. Son premier entrainement met ses partenaires d’accord et il s’impose directement et naturellement. Doté d’une bonne technique ballon au pied et mentalement impeccable, Soussi devient un élément clé de son groupe. Il se lie d’amitié avec certains membres du noyau U17 dont Sahir Boumhand (actuellement en U21 Elite à Molenbeek). "Cela a tout de suite été très fort entre nous. On était tout le temps ensemble car c’est une personne qui a beaucoup de valeurs. Que ce soit sur le terrain ou en dehors", raconte le jeune back droit du RWDM. "Je me souviens de son premier entrainement avec nous. Quelle classe ! Il a fallu dix minutes pour comprendre qu’il était au-dessus de tous. Un attaquant vraiment complet. Dans ses appels, sa force physique, sa capacité de finition. Tout était réuni en un seul joueur. C’était assez impressionnant et je me suis dit : "cette saison, il n’y aura pas de concurrence en attaque", précise Sahir. (...)