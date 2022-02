La victoire de l’Union Saint-Gilloise fêtée par son fan-club fossois: "On joue en champions" Union Saint-GilloiseVidéo Jacques Duchateau (EDA)

À Fosses-la-Ville, on est supporter de l’Union Saint-Gilloise. C’est un ancien joueur de l’USG qui a lancé l’idée de ce nouveau fan-club. On a suivi avec eux la victoire des jaunes et bleus contre l’Antwerp.