Qui aligner aux côtés d’Alex Millan en l’absence d’Undav et de Vanzeir ? Telle est la question principale que s’est posée le staff unioniste la semaine dernière. Petite surprise : c’est Loïc Lapoussin et non Kaoru Mitoma qui a finalement été positionné à la pointe de l’attaque face à Eupen. "La polyvalence de Loïc est un atout, explique Felice Mazzù. Mitoma peut jouer comme second attaquant mais plutôt dans des situations de transition que dans des situations de construction. Lapoussin a répondu aux attentes en première mi-temps en jouant dans l’intervalle, en donnant des solutions et en éliminant l’adversaire par le dribble."