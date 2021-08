La frustration était grande dans le rang unioniste à la fin de la rencontre. Une rencontre qui aurait pu tourner d’une autre manière si les joueurs s’étaient montrés plus efficaces devant le but adverse.

"En première mi-temps, nous avons bien entamé le match en réussissant à poser pas mal de problèmes à Bruges et en se créant plusieurs situations franches, analysait Loïc Lapoussin. Malheureusemet, nous ne les avons pas mises au fond et cela s’est payé cash par après avec un but encaissé."

À la pause, la confiance était à son paroxysme malgré le score nul et vierge. Dès l’entame de la seconde période, les Unionistes ont encore poussé même si le jeu s’est rapidement équilibré à cause des assauts brugeois.

"À la mi-temps, le coach nous a dit que nous allions encore avoir des opportunités et qu’il faudra alors les mettre au fond, continuait Lapoussin. Malgré le score final, ce match est assez positif dans la mesure où nous avons réussi à poser des problèmes à Bruges. Il faudra juste essayer de mettre nos occasions dans le futur pour ne pas connaître à nouveau ce genre de situations. C’est finalement mieux que cela nous arrive maintenant car cela nous permet de corriger rapidement les petits détails. Nous envoyons un signal aux autres équipes en montrant à tout le monde que nous pouvons jouer au ballon même si nous sommes la petite équipe qui vient de monter."

Match dans le match avec Mata

Individuellement, Lapoussin a connu un match plus compliqué qu’à Anderlecht, avec Clinton Mata comme adversaire direct.

"Nous jouons face à des adversaires qui sont d’un haut calibre et qui jouent en Ligue des champions. Cela se ressent. J’ai eu moins de libertés qu’à Anderlecht mais c’est tout de même encourageant pour la suite."