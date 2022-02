Pas mal Lazare, on devrait essayer de le transférer… Ah mais il nous appartient déjà !"

Cette remarque ironique d’un supporter zébré sur les réseaux sociaux samedi soir reflète bien la qualité de la prestation du joueur de 23 ans qui n’est pas près d’oublier cette soirée du 19 février 2022.

Prêté par Charleroi, où il était arrivé en janvier 2020 en provenance d’Eupen, l’Unioniste est revenu au Mambourg en tant que titulaire au sein du club leader de Pro League. Auteur d’un gros travail dans le milieu de terrain, Lazare a fêté son retour au Pays Noir par un but qui a crucifié les Zèbres peu de temps avant la pause. "C’est un goal qui est tombé au bon moment", expliquait le timide Ivoirien. "Je suis content d’avoir pu aider l’équipe à se relever après la défaite contre Saint-Trond et à relancer la dynamique."

Buteur lors du match d’ouverture face à Anderlecht, le joueur formé à l’Aspire Academy au Qatar avait entouré la date de cette rencontre. "C’est un match que j’attendais depuis longtemps, souriait Lazare. Durant toute la semaine, j’en ai parlé à mes amis et à ma femme en leur disant que j’allais marquer ce match. Je me suis passé l’action en boucle… Mentalement, j’étais préparé à avoir une action décisive et je l’ai eue. Je voulais montrer ce dont j’étais capable, d’autant plus que je n’étais monté qu’en fin de rencontre au match aller (NdlR : victoire de l’Union 4-0)."

(...)