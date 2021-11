Tout roule pour l'Union-Saint-Gilloise, première au classement général de la Jupiler Pro League. Elle le doit notamment à son coach, Felice Mazzù qui réussit, avec une équipe promue, à dominer le championnat.

Mais cette fois, c'est hors du terrain que l'ancien coach de Charleroi et Genk s'est illustré.

Il a envoyé un message de soutien à une fan de l'Union atteinte d'un cancer. "Bonjour Camille. Je te fais d'abord un gros bisou. Je t'envoie ce message de soutien en te disant que dans la vie, on doit se battre. Et si on se bat tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on peut réussir à vaincre ce qui nous oppose. Je t'embrasse et te souhaite plein de courage. Bats-toi tous les jours. Il faut y croire. Sois forte mentalement et essaye d'emmagasiner de l'énergie positive. Bon courage. Ciao", lui a adressé le coach unioniste.

Très touchée par ce message, Camille lui a répondu sur Twitter. "Merci au grand Felice Mazzu pour ce message. Les bons mots pour m’aider à disputer mon très gros match contre le cancer. Quel super coach! Allez l’Union", lui a répondu Camille.