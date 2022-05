La fin de chapitre Felice Mazzù fait grincer des dents à l’Union. Que le Carolo quitte le navire pour un club plus prestigieux, soit. Mais la manière avec laquelle il a caché son jeu jusqu’au bout ne passe pas vraiment.

Y avait-il moyen de retenir le meilleur entraîneur de l’année ou avait-il décidé qu’il rejoindrait un club plus huppé… et plus offrant, après avoir quitté Mogi Bayat pour une agence internationale en début d’année ? À Saint-Gilles, on a de gros doutes, où l’on a pourtant fait de gros efforts financiers pour convaincre le T1 de rester. Plus aurait mis en péril l’équilibre du club, dit-on.