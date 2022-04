Le Roi Pelé connaît bien la Belgique. L’ancien footballeur, aujourd’hui âgé de 81 ans, a plus d’une fois foulé les pelouses belges avec son club de Santos durant des tournées européennes. Proche de Paul Van Himst, surnommé le "Pelé blanc", le Brésilien avait un grand ami belge, Lucien Levaux, ancien chargé des relations publiques au Standard.

Désormais, Pelé peut se taguer d’avoir un nouveau lien avec notre Royaume : Joshua Nascimento, son fils de 25 ans, sort d’une semaine intensive de stage à l’Union saint-gilloise. Celui qui souhaite devenir préparateur physique a participé à la préparation de la rencontre face à Ostende, mi-mars. "J’ai atterri à l’Union via Chris O’Loughlin (NdlR : directeur sportif du club) avec qui j’ai un ami en commun, explique celui qui est l’un des sept enfants de Pelé. C’était la première fois que je pouvais voir comment fonctionnait un club de l’intérieur, en dehors des États-Unis et du Brésil. Chaque coach ou joueur rêve d’aller travailler ou jouer en Europe. Pour moi, c’était donc une opportunité incroyable de m’imprégner du football européen. Chris m’a ouvert les portes du club et a tout fait pour que je m’y sente comme à la maison. J’ai vraiment senti que je faisais partie du staff durant cette semaine de stage."