Le groupe vit bien" : parmi les phrases bateaux qui circulent dans le milieu du football, cette dernière est peut-être la plus répandue. Il n’empêche qu’à l’Union, elle prend tout son sens. Bien aidé par les bons résultats, le groupe ne fait qu’un, entre titulaires et remplaçants.

"C’est beaucoup plus simple de gérer des joueurs qui, malgré un temps de jeu plus faible, gardent le sourire, explique Felice Mazzù, l’entraîneur des Unionistes. Les résultats font que l’équipe reste unie même s’il y a de la déception pour ceux qui ne jouent pas ce qui est normal. Nous essayons de beaucoup parler et d’avoir du respect pour chaque joueur. Ce n’est pas toujours évident pour certains de comprendre pourquoi ils ne jouent pas mais quand il y a un respect mutuel, les choses passent plus facilement."

La situation pourrait être d’autant plus frustrante que Mazzù n’est pas un grand adepte de la rotation. Plusieurs cadres comme Moris, Teuma ou encore Nielsen et Undav semblent indéboulonnables.