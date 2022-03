Le parcours sinueux du bosseur Siebe Van der Heyden, nouveau Diable Rouge: "À Anderlecht, on l'appelait la fourmi" Union Saint-Gilloise François Garitte © Isosport

"C’est extraordinaire ! Il y a peu, il ne jouait pas à Ostende et aujourd’hui il est repris en équipe nationale. Cela prouve sa mentalité et son envie de réussir." A l’annonce de la sélection de Siebe Van der Heyden chez les Diables, Felice Mazzù était un entraîneur comblé bien conscient du parcours sinueux emprunté par le défenseur central. Un parcours qui l’a fait passer d’Anderlecht à la Côte puis aux Pays-Bas avant la D2 belge. Retour sur la carrière de VDH avec différents témoins de sa belle évolution. A Anderlecht : "On l'appelait la fourmi" Après avoir tapé dans le ballon à Dender puis à Bruges, Van der Heyden rejoint Anderlecht à l’âge de 10 ans. Il y restera jusqu’en U19 et vivra une campagne européenne en Youth League face à Arsenal et le FC Barcelone, sous les ordres de René Peeters puis de Nicolas Frutos. "Il évoluait souvent comme numéro 6, se souvient Antoine Bernier qui a joué aux côtés de VDH durant deux ans chez les Mauves. Il récupérait beaucoup de ballons et n’en perdait pas. Le coach préférait l’aligner à cette position qu’en défense centrale. On l’appelait "mier", la fourmi en néerlandais, car il travaillait beaucoup dans l’ombre et était très utile à l’équipe. Quand il s’est installé dans le onze, il y est resté."