La journée de lundi a essentiellement été consacrée à la récupération, chez les Unionistes, au lendemain d’une défaite douloureuse. La récupération des corps, avec les traditionnels soins et massages, mais aussi des esprits, avec beaucoup de discussions et de dialogues pour relancer la machine. À commencer par un Dante Vanzeir que tout le vestiaire a soutenu après la rencontre, fidèle à ses habitudes de solidarité.

Mais il va devoir se faire violence pour rebondir après un début d’année 2022 bien loin d’un 2021 aux allures d’année de feu. Champion en mars, puis élu joueur de la saison de D1B, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues sur les 12 mois et même sélectionné pour la première fois de sa carrière chez les Diables rouges en novembre, Vanzeir transformait en réussite ce qu’il touchait. Son début d’année l’a vu connaître nettement plus de bas que de hauts. Dans les moments forts, on retiendra ce penalty inscrit contre Genk, qui offrait la victoire à son équipe pour lancer un enchaînement dantesque de sommets en janvier-février.