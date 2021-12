On se demandait quand est-ce que ce premier coup de mou allait arriver tellement Deniz Undav semblait sur une autre planète depuis le début de l’exercice 2021-2022.

L’Allemand rencontre son premier petit "creux" de la saison après avoir disputé un premier tour de compétition exceptionnel puisqu’il est le joueur le plus décisif de l’Union Saint-Gilloise - et du championnat - avec ses seize roses plantées et neuf assists délivrés sur les vingt journées de D1A. La machine à scorer du matricule 10 est impliquée dans 50 % des réalisations de ses couleurs. C’est dire.



(...)