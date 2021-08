Ils n’étaient pourtant que quelques milliers à être autorisés à se déplacer au Marien. Mais ils ont prouvé qu’ils n’avaient rien à envier aux supporters acharnés et fanatiques du Standard, de Bruges, voire de l’Antwerp…

Les fans ont été comme leurs joueurs sur la pelouse : irréprochables. Le public jaune et bleu a chanté tout au long de la partie sans ne jamais faiblir. Un atout de taille qui a failli porter l’Union saint-gilloise vers la victoire face au champion en titre. On avait l’impression que le public du Marien avait envie de rattraper tous les moments incroyables qu’ils n’ont pas pu vivre avec leur équipe de cœur suite à la dernière saison passée à la maison. Les supporters du club saint-gillois ont été privés des scènes de titre en D1B et ont voulu fêter cela dignement face au meilleur club du Royaume. "C’est un public extraordinaire qui est très positif constamment. On l’a vu pendant toute la partie. C’est sûr, les supporters vont beaucoup nous apporter dans le futur et j’en suis très heureux évidemment", expliquait le T1 du matricule 10, Felice Mazzù, après la partie.

Une heure trente après la défaite, les fans de la Butte ne voulaient pas s’arrêter et donnaient encore de la voix devant le stade Marien. La fête battait son plein sur la chaussée de Bruxelles où les cafés des supporters abritaient des centaines de fans. On n’attend plus qu’une chose : voir le Marien rempli à ras bord pour apprécier le spectacle.