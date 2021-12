Il faut en moyenne comptabiliser 58 unités pour figurer dans le haut du panier.

Semaine après semaine, l’Union n’en finit plus de surprendre. Déjà assurés de passer le Nouvel An en tête du championnat, les Unionistes ont été bien aidés par Anderlecht puis par Genk pour augmenter leur avance sur Bruges (+ 6 points) et l’Antwerp (+ 9 points), leurs premiers poursuivants.

À 14 rencontres de la fin de la phase classique, les hommes de Mazzù comptabilisent désormais 13 unités d’avance sur la première équipe hors du top 4 (Gand, le prochain adversaire) et 20 points sur la première équipe hors du top 8 (Genk). "Nous verrons au mois de janvier si nous pouvons réajuster nos objectifs", a souvent lancé Felice Mazzù ces dernières semaines.

Depuis le début de la saison, un seul mot sortait de la bouche des joueurs et du staff : le "maintien". Logique pour un promu. Mais, même si certains diront que rien n’est encore fait mathématiquement, ce discours ne peut plus tenir cinq mois après le lancement du championnat pour une équipe qui comptabilise… 37 points d’avance sur la lanterne rouge, le Beerschot. Les playoffs 1, et donc le top 4, seront la prochaine cible des Bruxellois.