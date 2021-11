Il n’y a pas que les hommes qui cartonnent à l’Union Saint-Gilloise ces dernières semaines. Dans l’ombre des succès à répétition du groupe de Felice Mazzù grandit, également, l’équipe féminine unioniste. La formation entraînée par Thomas Otuszewski rayonne dans son championnat de troisième provinciale. Retour sur un début de saison parfait avec quelques chiffres qui donneront le tournis.

Thomas, au-delà des succès qui s’enchaînent pour votre équipe, comment vit le groupe ?

"Oui, super même. Je ne vais pas parler uniquement de la P3 mais aussi de nos U16. L’ambiance est au top dans les deux groupes qui sont jeunes. La moyenne d’âge doit être de 18/19 ans pour nos Dames."

Monsieur Bormans, le CEO du club, avait expliqué vouloir développer le foot féminin à l’Union. Le ressent-on ?

"Je vais dire que oui, il y a quand même peu de clubs en Belgique qui ont pris le risque de débuter leur aventure dans le monde du foot féminin avec une équipe senior et une autre U16. Le circuit traditionnel privilégie toujours une équipe A et, en fonction des résultats, de créer une équipe en U11 et attendre que ces jeunes grimpent les échelons. Pour nos filles de moins de seize ans, elles évoluent en championnat garçons, et elles ont de bons résultats. C’est toujours ça de gagné et nous en récolterons le fruit prochainement. Nous avons annoncé vouloir jouer le titre en P3 pour notre première saison et nous sommes bien partis pour cet objectif voire plus que ça à vrai dire… Les filles sont super sérieuses."

Revenons sur vos chiffres fous : 7 matchs pour 7 victoires dont 101 buts marqués pour 5 encaissés.

"C’est assez dingue, mais le mérite revient aux joueuses. Certaines équipes, après 5-0, lèvent le pied et gèrent simplement. Le groupe que j’ai à ma disposition prouve qu’il continue sans relâche. Pour moi, ça s’appelle respecter l’adversaire. Gagner des 15-0 chaque week-end montre l’implication des filles de l’Union. Elles veulent jouer, aller jusqu’au bout, prendre du plaisir. Elles sont très exigeantes entre elles. Elles ont faim malgré le fait que nous jouions des adversaires plus faibles sur papier." (...)