Les gardiens de l'Union s'entraînent en réalité virtuelle: "Au début, j'avais l'impression d'être dans un jeu de guerre" Union Saint-Gilloise François Garitte © Mathieu Golinvaux

Reportage au coeur de l'entraînement virtuel d'Anthony Moris et de Lucas Pirard, les deux gardiens de l'Union Saint-Gilloise.



Il est dix heures en ce jour de préparation de match, au centre d’entraînement de Lier. Il pleut des cordes pendant que les joueurs de l’Union s’affairent pour être prêts pour le début de leur seul entraînement de la journée, une demi-heure plus tard, en vue de la rencontre face à Ostende (1-1). Pendant que certains préparent leurs shakers et que d’autres passent en vitesse par le buffet de la salle à manger, Anthony Moris et Lucas Pirard prennent eux une autre direction.



Ils ont rendez-vous avec Laurent Deraedt dans une salle de squash, tout au fond du centre sportif de l’équipe bruxelloise situé au sud d’Anvers. L’entraîneur des gardiens a convoqué ses deux premiers gardiens pour un pré-entraînement intérieur hors du commun : une séance basée sur la réalité virtuelle.



(...)