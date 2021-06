Les fans du club jaune et bleu n’attendent qu’une seule chose depuis plus d’un an : retrouver leur équipe de cœur et les encourager jusqu’à la victoire. Les joueurs de Felice Mazzù pourront, comme à leur habitude, compter sur leurs fidèles supporters cette saison.

Trois supporters unionistes, Patrick Lardinois (président), Olivier Massaux (vice-président) et Jean-Marcel Thienpont (trésorier) ont fait naître les "Grognards", un nouveau groupe de fans originaires du Brabant wallon qui accompagnera le club de la Butte à domicile comme à l’extérieur.