Plus de trois mois après avoir remporté le titre en Division 1B, le club de l'Union Saint-Gilloise a été fêtée par la commune de Saint-Gilles. Partis à pied depuis le stade Marien, les joueurs ont été reçus par Charles Picqué, bourgmestre de la commune, à l'hôtel de ville.

Sur place, plusieurs supporters unionistes attendaient leurs héros qui ont ensuite pris place dans la salle du conseil pour un petit discours du politicien. "Après une longue traversée du désert, nous sommes de retour en première division, s'est exclamé Charles Picqué. Je pense aujourd'hui aux nombreux supporters, dont les fidèles parmi les fidèles qui étaient présents lors de la dernière saison de l'Union en D1B. Je pense aussi aux joueurs, au staff, à la direction et aux nombreux bénévoles qui aident ce club. Le football est bien plus qu'un loisir, c'est un outil de lien social. Nous ouvrons désormais un nouveau chapître de notre histoire. Et je vais parler pour beaucoup de personnes : bonne chance et merci!"

Parmi les joueurs présents, Teddy Teuma faisait son retour dans le groupe après deux rencontres amicales avec Malte suivies de quelques jours de congé bien mérités. "Cette cérémonie permet à tous les joueurs de recevoir une petite récompense méritée, expliquait le joueur de 27 ans. Cela paraît bizarre de venir trois mois après le titre mais mieux vaut tard que jamais (sourire). Malgré tout, il faut profiter de ces moments uniques."

Un autre joueur retrouvait ses coéquipiers après ses vacances : Dante Vanzeir, auteur de 19 buts et 8 assists la saison dernière en D1B. "Cela nous donne un boost pour la prochaine saison. C'est la première fois que je rentrais dans cet hôtel de ville et j'espère y revenir l'année prochaine (sourire)."

Le temps de lancer un "Bruxelles, ma ville..." avec les quelques fans présent sur place, les joueurs ont repris la direction du Stade Marien. Les hommes de Felice Mazzù sont désormais tournés vers leur prochain match amical, ce samedi sur le terrain de Tempo Overijse (16h). Avant d'attaquer la nouvelle saison dans un peu plus d'un mois, face au voisin anderlechtois...