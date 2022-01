Pas moins de 255,2 km, soit l’équivalent de plus de six marathons : voilà la distance parcourue par Casper Nielsen depuis le début de saison. Cette statistique fait de lui le joueur de Pro League qui court le plus, devant Josh Cullen (248,4 km), Casper De Norre (243,6) et Ryota Morioka (241,9).

Avec une moyenne de plus de 12 km par match, le milieu de terrain de 27 ans n’est pas le seul Saint-Gillois à beaucoup courir lors des matchs de l’équipe de Felice Mazzù. "Toute l’équipe court énormément, explique Thibaut Meyer, le préparateur physique de l’Union depuis cet été. À chaque match, nos joueurs courent en moyenne entre 5 et 6 km de plus que l’équipe adverse. Notre milieu de terrain a un gros volume de jeu avec des joueurs comme Nielsen, Teuma ou encore Marcq quand il joue. Lapoussin développe aussi beaucoup d’intensité dans son jeu. Nos attaquants courent beaucoup, j’ai rarement vu cela, et puis c’est très solide défensivement. Ils ont tous un bon profil athlétique et ont été recrutés pour cela."