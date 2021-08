Pour la première fois depuis le 4 octobre 2020 et une victoire face à Lommel en D1B (4-2), les joueurs unionistes ont pu fêter samedi dernier une victoire avec leurs fans au Stade Joseph Marien.

Un moment de communion intense entre l’équipe et les quelques milliers de fans dispersés dans l’enceinte sous une chaleur accablante. “C’était magnifique et vous pouvez encore l’entendre à ma voix”,sourit Kostas, très actif au sein du groupe de supporters des “Union Bhoys”, avec la voix cassée quelques jours après la victoire face à Courtrai (2-0). “Il y avait une ambiance très positive et cela fait plaisir de voir que l’équipe arrive à se transcender grâce à notre public.”