L’Union Saint-Gilloise enverra deux joueurs chez les Diables Rouges ! En plus de Dante Vanzeir, appelé pour la deuxième fois de sa carrière, Siebe Van der Heyden a été appelé par Roberto Martinez pour affronter l’Irlande et le Burkina Faso dans les prochains jours. "Il y avait une opportunité pour lui vu les blessures de Delcroix et de Vanheusden, a expliqué le sélectionneur national durant la conférence de presse. Il est en train de participer à la magnifique histoire de l’Union cette saison. Il fait du bon travail avec le leader du championnat et a un profil très intéressant : c’est un défenseur central gaucher qui sait bien défendre en un contre un et est agressif au duel. En plus, il évolue à l’Union dans le même système de jeu que l’équipe nationale."

Roberto Martinez est aussi revenu sur la sélection de Dante Vanzeir qui pruge actuellement une suspension de cinq rencontres (il lui en reste deux) pour avoir asséné un coup de poing à Valentine Ozornwafor durant Charleroi-Union. "Il a payé le prix. Cela fait partie de l’évolution d’un jeune joueur, cela arrive dans le football. Nous avons vu lors de sa première sélection qu’il était un joueur de valeur. Avec ce qu’il a vécu ces dernières semaines, Vanzeir sera encore plus mature lors de ce prochain rassemblement."