La frustration a dû être grande dans le chef de Loïc Lapoussin, dimanche. Laissé au repos lors de la dernière journée de la phase classique car menacé de suspension, le Malgache a dû laisser sa place de titulaire à Kaoru Mitoma contre Anderlecht, avant de monter au jeu pour le dernier quart d’heure.

Et d’amener un plus à son équipe avec deux dribbles réussis sur trois, quatre duels gagnés sur sept et trois ballons récupérés. "J’ai expliqué durant la trêve qu’une nouvelle compétition commençait avec ces playoffs et que j’alignerais les joueurs qui sont les plus en forme", a expliqué son entraîneur, Felice Mazzù, après la rencontre.



(...)