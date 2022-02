Plus d’un mois après son arrivée à l’Union, Koki Machida a enfin connu sa première. Préféré à Jonas Bager pour remplacer Siebe Van der Heyden, suspendu, le Japonais, qui a dû attendre plusieurs semaines avant de recevoir son permis de travail, a saisi sa chance face à Saint-Trond et est même certain d’enchaîner samedi à Charleroi vu les suspensions conjuguées de Siebe Van der Heyden et d’Ismaël Kandouss. "Il a réalisé un match cohérent", analysait Felice Mazzù après la rencontre. "Il a été présent dans les duels, a amené quelque chose offensivement et a réussi la plupart de ses sorties balle au pied. Je l’ai trouvé à l’aise et très concerné. Sa prestation est positive pour l’avenir."

(...)