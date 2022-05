Le vice-champion a terminé la saison sur une défaite, mais a fait la fête quand même.

Ce n’était pas vraiment le final attendu, ni la place que toute l’Union rêvait de célébrer. Mais voilà, l’équipe saint-gilloise n’a pas réussi à offrir à ses supporters une victoire face à l’Antwerp pour saluer une saison qui restera formidable. Le stade Marien, rempli, joyeux et baigné de ce soleil déjà estival, était pourtant là pour faire la fête. Même les fans de l’Antwerp ont participé à la belle ambiance. C’est assez rare pour être souligné. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, alors les concurrents de leurs concurrents brugeois et anderlechtois étaient leurs alliés. Mais l’équipe de Priske s’est imposée sur une pelouse où les Jaune et Bleu auront trop rarement gagné, ces derniers mois, pour aller chercher le titre qui semblait pourtant leur tendre les bras.