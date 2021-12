Les Saint-Gillois affrontent les Malinois qui ont remporté les deux précédentes confrontations cette saison.

Si l’on se fie sur les chiffres des dernières rencontres disputées entre les deux formations, Malines part favori avant de se déplacer au stade Marien. Mais une chose est certaine avec Felice Mazzù : hors de question de trébucher une troisième fois - en autant de rencontres - face au KaVé cette saison.

"On va aborder cette rencontre sans penser spécialement au passé car c’est un match important qui doit nous permettre de poursuivre sur notre trajectoire actuelle. On a envie de bien terminer jusqu’à fin décembre et c’est une première source de motivation. Je n’ai pas envie de parler de "bête noire" car lors des deux dernières rencontres, il y a eu des circonstances négatives qui ont joué en notre défaveur", lâchait d’emblée le tacticien de la Butte sur cette rencontre spéciale.

