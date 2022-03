Le succès de l’Union fait les gros titres de la presse belge. Mais la magnifique saison des Bruxellois a aussi des retombées au niveau international. Et la liste des médias étrangers qui se sont intéressés au "phénomène Union" a de quoi donner le tournis.

À côté des journaux français (Le Figaro, L’Équipe, Le Parisien, Libération…) et des médias anglais ( BBC, Sky, The Times, The Guardian…), on retrouve des articles parus en Espagne (Marca), en Italie (Republica) mais aussi au Japon, en Argentine et au Mexique. Sans oublier une publication dans le grand New York Times, rien que ça.