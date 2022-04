Dimanche soir, comme à de nombreuses reprises durant la phase classique, on a assisté à une nouvelle scène déplorable dans les travées d’un stade de football. Les "supp orters" anversois du Beerschot, club de Jupiler Pro League qui n’avait pourtant rien à gagner ni à perdre puisque déjà certain d’être relégué dans l’antichambre de l’élite, se sont fait remarquer de la plus triste des manières, à la 82e minute de jeu. En lançant d’abord des projectiles et fumigènes sur le terrain avant, pour une partie, d’envahir le gazon de l’Union saint-gilloise. Fort logiquement, l’arbitre a été contraint d’interrompre définitivement la rencontre.