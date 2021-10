La défaite face à Malines en Coupe de Belgique mardi soir n’a pas atteint le moral du groupe jaune et bleu. Les Saint-Gillois ont travaillé cette semaine de manière "différente" mais Felice Mazzù relativise cette élimination. "Cela n’a pas été difficile à gérer car on doit pouvoir accepter la défaite, face à un club de l’élite du football belge. On ne va pas tout gagner comme on l’a fait l’année dernière. J’ai dit aux joueurs, qu’au niveau de la mentalité, ils avaient été irréprochables. Je n’ai rien à reproché là-dessus. Cela s’est joué sur des détails car on n’a pas fait une mauvaise prestation malgré tous les changements opérés dans le onze de base (NdlR : sept au total)".

Si l’Union est tombée sur un gros morceaux en Coupe, elle sera, ce dimanche, confrontée face à un cador de Pro League. "On tombe sur Gand à un moment où le club est au top de sa forme. Ils ont mal débuté le championnat mais ils commencent à bien se reprendre et performant sur tous les tableaux. C’est une équipe qui jouera le titre en fin de saison et ils ont l’effectif taillé pour."

Du coup, malgré sa place de leader au classement, le T1 de la Butte estime que son groupe ne sera pas dans la peau du favori. "Ce sera un très gros match. Je m’attends à une rencontre compliquée, où l’on sera sûrement bousculé comme ça a été le cas à Genk il y a quelques semaines. En analysant l’adversaire, on se rend compte que le groupe est en train de trouver son équilibre, de bien gérer son système et les mouvements qui sont chers à Hein Vanhaezebrouck." Toutes ces données impliquent que le matricule 10 se déplacera à la Ghelamco Arena avec moins de pression. "Pour nous, mentalement, cela doit être un match très simple. On se déplace dans un stade qui sera comble pour affronter une équipe qui n’a qu’un seul objectif : jouer le titre. Eux ne peuvent pas se permettre de perdre des points comme ça à la maison. La Gantoise fait partie du gratin de la D1A. Si nous sommes battus, tout le monde trouvera ça normal même si on fait un début de saison qui pourrait nous donner d’autres ambitions. On doit avoir dans nos têtes de la simplicité et ne pas adapter notre philosophie de jeu pour autant. Certains joueurs ont été mis au repos et cela a été bénéfique pour la fraicheur du groupe."

L’homme fort de la Butte aura néanmoins son groupe au complet pour affronter les Buffalos. Seul Senne Lynen, victime d’une grave blessure face au Cercle (NdlR : ligament croisé et le ligament médial du genou gauche déchirés), a été opéré durant la semaine et reste out pour plusieurs mois.