La défaite de l’aller reste en travers de la gorge de Felice Mazzù. Qui attend de ses hommes une revanche.

Ils forment un drôle de club des cinq. Celui des tombeurs cette saison de l’Union. Bruges, Malines, l’Antwerp, Saint-Trond et OHL sont les seuls à avoir battu les hommes de Felice Mazzù.

Et dans ces défaites, celle concédée face aux Louvanistes fin novembre (1-3) n’est pas loin d’avoir été la plus surprenante. Et peut-être l’une des plus dures à avaler. Parce que ce jour-là, l’Union, qui avait fait exploser Ostende quelques jours plus tôt (1-7) pour s’assurer du titre de champion d’automne, s’était un peu fait aveugler par la lumière des projecteurs de cette exposition médiatique grandissante.

(...)