C’est le revers de la médaille après une saison historique comme celle réalisée par l’Union : en accrochant une magnifique deuxième place, de nombreux joueurs ont attiré le regard de grands clubs et pourraient quitter le navire.

Et le coach ? Arrivé durant l’été 2020 à l’Union après plusieurs mois dans l’ombre suite à son départ de Genk, Felice Mazzù a aussi vu sa côte augmenter depuis la montée du club en D1A. "Je m’en fous complètement de ma côte, explique Mazzù. J’ai appris qu’on pouvait être le meilleur entraîneur un jour puis être le pire entraîneur le lendemain. Le plus important est de me sentir respecté par le groupe de joueurs, par la direction et par mon public. Et de sentir que les gens ont envie de travailler avec moi en me donnant du respect."



