L’entraîneur unioniste a serré les poings au coup de sifflet final, heureux de valider définitivement cette deuxième place. Mais il ne pouvait pas ne pas parler de la déception de la première envolée un peu plus tôt au moment d’analyser ce match… et cette saison.

Felice Mazzù, quel est votre sentiment, à chaud : entre la joie de la victoire et la déception que le titre se soit échappé ?

"D’abord, je veux dire ceci : quel groupe extraordinaire, quel mental. Il mérite les félicitations. Mais je suis partagé, oui. On est passé à côté de la montre en or. Ce groupe méritait d’être champion. Quand vous êtes sept mois premiers et que vous perdez le titre sur deux matchs, non pas à cause du contenu mais par manque d’efficacité - qu’on a retrouvé ce dimanche d’ailleurs -, c’est dommage. Mais c’est extraordinaire ce que ce groupe a montré. Terminer deuxième et se qualifier pour la Ligue des champions… Si on nous avait dit ça avant la saison, ça aurait été l’extase. On a raté la dernière marche, mais on peut être fier."

Que devrez-vous faire pour réussir la saison 2022-2023 ?

"Prendre Schreuder pour être champion ?! (il rigole) Non, c’est un peu tôt de parler de ça. Bien sûr, beaucoup de joueurs seront convoités. Vont-ils rester ? L’objectif sera de construire un noyau pour faire bonne figure en championnat, mais aussi en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Évidemment qu’on espère tous garder les meilleurs joueurs et renforcer le noyau. Il faudra trouver le bon équilibre en fonction des joueurs qui partiront éventuellement."

Comment avez-vous regardé la rencontre Bruges - Antwerp : collectivement ?

"Non, car on était en train de préparer la théorie d’avant-match. On a vu certaines situations du match et on a espéré à la mi-temps qu’on puisse jouer le titre lors de la dernière journée si on gagnait ce match-ci. Cela n’a pas été le cas… mais finalement, mes joueurs ont été libérés de cela."