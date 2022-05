Felice Mazzù était bien conscient, au moment de s’asseoir aux côtés de Brian Priske dans la grande salle de presse anversoise, que son équipe était passée tout proche d’un six sur six dans ces Champions Playoffs.

"Il y a de la déception par rapport aux occasions manquées mais pas par rapport au contenu et à l’envie, avance le T1 unioniste. Cela fait partie du football de rater des occasions et il ne faut pas oublier qu’ils (NdlR : Vanzeir et Undav) nous ont mis beaucoup de buts depuis le début de la saison. Ce que je vais leur dire ? Que je les aime (sourire). Il faut féliciter les joueurs offensifs quand ils font un bon match et être avec eux quand ils connaissent de moins bons moments. Et ce ne sont pas les seuls : Lazare a aussi raté une grosse occasion et Nielsen a raté deux frappes. Ils ont tellement donné l’habitude de marquer qu’on se pose des questions quand ils ne marquent pas… Au moins, on se crée des situations de but ce qui veut dire que cela fonctionne bien."

Plus globalement, l’Union a connu plus de difficultés durant les 45 premières minutes du match avant de se montrer de plus en plus dangereux au fil de la rencontre. "La première période n’a pas été simple avec beaucoup de duels, de contacts, de rouspétances et de situations dangereuses qui venaient surtout de l’Antwerp. Moris nous a sorti plusieurs beaux arrêts. La deuxième mi-temps était pour nous mais il a manqué cette efficacité. Les Anversois ont joué à un tout autre niveau qu’en phase classique, il faut donc relativiser ce match nul. Chaque match a sa vérité, nous n’avons pas parlé de Bruges et allons maintenant commencer à préparer cette rencontre."