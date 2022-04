Le week-end de l’Union, qui avait démarré par la victoire de Bruges, s’est bien terminé. L’équipe de Mazzù a eu le mérite de se remettre à l’endroit, malgré un début de match en demi-teinte. "Dans la première partie de la rencontre, il y avait trop de déchet, de mauvaises relances, on manquait d’intensité", souligne le T1 carolo. "On s’est vus trop beaux, on a manqué de simplicité et d’humilité. Mais on s’est dit les choses à la mi-temps et on méritait notre victoire sur la deuxième période."

Pourtant, lors de la mise au vert et avant le match, il avait dit à ses troupes de "prendre du plaisir sans penser aux playoffs 1 et au classement".

Voilà cette première place de la phase classique définitivement dans la poche. "On doit avoir un énorme respect pour ce groupe. Quand on repense au projet commencé ensemble il y a deux ans… Beaucoup de joueurs venaient de divisions inférieures ou de l’étranger. Je suis fier d’eux."

Et le ticket européen est acquis, pour l’Union, mais on sent que l’entraîneur ne veut pas se contenter de ce sésame qui envoie au deuxième tour préliminaire de Conference League. "Oui, c’est un ticket pour des barrages, du moins. C’est bien, on jouait pour atteindre cela."

Mais il y a beaucoup plus à aller chercher, évidemment, pour cette équipe qui mène la danse depuis la onzième journée. Mais la communication autour des objectifs sera un élément clé. Le T1 pèse chaque mot, à ce sujet. "Je vais redire ce que j’ai dit il y a quelques jours, merci de ne pas transformer mes propos. Je ne peux pas me cacher. On va en playoffs 1 avec de l’ambition, celle de gagner chaque match… et on verra où on finira. Mais je ne dirai pas qu’on va jouer pour être champions."

Quoi qu’il en soit, il sent son équipe "prête mentalement et physiquement pour affronter des adversaires de qualité. On verra si on a bien digéré cette phase classique."

Vivement le plat de résistance.