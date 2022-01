C’est l’un des gestes de l’après-midi. Sur un coup franc parfaitement botté par Sergio Gomez vers la lucarne, Anthony Moris s’est envolé pour sortir le ballon d’une incroyable parade. "Comment je vais le chercher ? Avec ma main gauche", souriait le gardien de l’Union. "Je savais que Gomez est l’un des meilleurs frappeurs de coup franc du championnat. Vu qu’il sait le mettre des deux côtés, j’ai essayé de ne pas anticiper et de réagir au moment où le ballon partait. C’est un moment clé car, si les Bruxellois avaient marqué, ils auraient pu reprendre l’ascendant psychologique dans le match. Mon plus bel arrêt ? Je n’ai pas encore fait mon top, je le ferai en fin de saison (sourire)."

Devant son grand rectangle, Moris a pu voir ses dix coéquipiers s’arracher pour garder l’avantage d’un but. Ce qui a permis à l’équipe de Felice Mazzù de réaliser une douzième clean-sheet cette saison, dont onze pour le Luxembourgeois.

"On voit dans l’abattage que la solidarité est plus que présente, avance-t-il. Je n’ai pas envie de parler d’une seule personne mais quand on voit l’excellent match réalisé par Nielsen... Il faut se reposer sur cette solidarité, ce dépassement de soi et cette envie. Ce sont les valeurs de l’Union et c’est ce que les gens sont venus voir."

Solidarité et organisation

Ces courses et ces repositionnements défensifs ne sont pas sans conséquence d’un point de vue physique. D’autant plus que Mazzù a aligné le même onze de base pour les trois rencontres jouées en huit jours. "On a vu beaucoup de fatigue de notre côté car il y a eu une grosse débauche d’énergie jeudi à Bruges, commente Moris. Il y a eu beaucoup de courses offensives et défensives. Notre façon de jouer nous permet de laisser très peu d’occasions à l’adversaire grâce à notre bonne organisation et de nous mettre en confiance."

Les joueurs ont aussi pu compter sur le soutien du public pour aller puiser dans leurs ressources. "Nous avons senti leur soutien dès vendredi avec de nombreux messages d’encouragement. Nous avons attaqué ce match en nous disant qu’il fallait tout donner et que dans les moments chauds, le public serait là pour nous pousser. C’est ce qui a fait la différence."