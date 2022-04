Après une trêve internationale et un petit tour en sélection, Casper Nielsen est revenu régner sur les pelouses de D1A, comme il le fait depuis des mois, maintenant. Le mot est un peu fort ? Pas au regard de la nouvelle performance du Danois à Sclessin, dimanche.

D’abord installé en six, son poste habituel, où il excelle, il a dû monter un cran plus haut quand Teuma est sorti blessé, dès la 22e minute. Une position où il est moins à l’aise, de son propre aveu… mais d’où il a, à nouveau, tout fait. Récupérations, débordements sur le côté droit, duels remportés (74 %, meilleur ratio de son équipe), centres, coups de pied arrêtés décisifs sur les deux corners victorieux et frappe parfaite sur le 3-1. Un nouveau récital et un nouveau titre d’homme du match, évidemment.



(...)