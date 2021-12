Nielsen et Teuma forment un duo complémentaire avec Lapoussin, en forme.

Depuis le début de la saison, un duo est en feu du côté de l’Union. Avec respectivement seize buts et neuf assists pour Deniz Undav et onze buts et sept assists pour Dante Vanzeir, la paire d’attaquants unionistes n’en finit pas de prendre de la lumière.