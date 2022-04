Buteur contre Anderlecht la semaine passée après l’avoir été au Standard à l’avant-dernière journée de la phase classique, Bart Nieuwkoop s’est rendu incontournable sur le flanc droit du 3-5-2 de l’Union. Il a chipé la place de Guillaume François en début de saison et ne la lâche plus. Suspendu pour sa cinquième jaune à la mi-décembre contre Malines, il a enchaîné dix-sept titularisations sans exception, depuis lors, au point d’être le quatrième joueur de champs le plus utilisé par Mazzù en championnat, derrière Nielsen, Teuma et Undav.