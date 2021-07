Parmi les six refoulés de l'Union Saint-Gilloise en fin de saison 2020-2021 figurait un certain Edisson Jordanov. Arrivé sur la pointe des pieds de Virton comme ses ex-coéquipiers Guillaume François, Anthony Moris et Loïc Lapoussin, Edisson Jordanov a pu profiter des blessures de certains joueurs avant de devenir "incontournable" dans le onze de Felice Mazzù.

L'Allemand a fait ses matchs, durant une bonne partie de la saison, en ne se montrant que très peu flamboyant. Considéré comme trop "juste" pour la D1A par les décideurs unionistes, Edisson Jordanov avait donc dû quitter le club le 30 juin dernier. Testé en Bulgarie, au Slavia Sofia, il y a quelques jours, "Edi" a finalement opté pour une autre formation : Westerlo.

Il restera donc en D1B Pro League et tentera de remonter vers l'élite avec les Campinois lors des mois à venir. L'ancien Saint-Gillois s'est engagé pour deux années (plus une en option).