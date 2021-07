Le médian et vice-capitaine de l'Union a décidé de prolonger son bail au club de la Butte.

En voilà une bonne nouvelle pour les fans de l'Union Saint-Gilloise ! Casper Nielsen vient de prolonger son contrat au Parc Duden jusqu'en 2024. En coulisses, cela a pris un peu plus de temps que prévu... Le joueur et les décideurs du club saint-gillois avaient du mal à s'accorder sur quelques points du contrat.

Mais finalement, l'heure est à la fête pour le Viking de l'Union qui voient leur fructueuse collaboration continuer. Arrivé en 2019 d'Odense boldklub (Danemark), le milieu offensif (très combatif) a disputé 58 rencontres sous le maillot jaune et bleu et a été décisif à 23 reprises (12 buts et 11 passes décisives). Il sera assurément l'un des pions majeurs de Felice Mazzù en D1A.