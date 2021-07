Les supporters l'attendaient avec impatience. L'Union vient de dévoiler son maillot 2021-2022, celui qui représentera le club de la Butte en D1A 48 ans plus tard. Les décideurs saint-gillois ont également annoncé le nouveau sponsor maillot. C'est la Loterie Nationale qui sponsorisera le matricule 10. Un grand logo "Lotto" arbore la nouvelle tunique unioniste. Le club a déclaré sur son site que le partenariat était prévu jusqu'en fin de saison. "La marque Lotto sera notamment visible en tant que partenaire principal sur nos maillots ainsi que lors des matchs au Stade Marien. Outre notre équipe première, La Loterie Nationale contribuera également au développement de notre équipe féminine U16 ainsi qu’aux actions sociales de notre Union Foundation", détaille le communiqué.

Philippe Bormans, CEO du club saint-gillois, s'est penché sur cet accord. "L’engagement social de la Loterie Nationale est un facteur important, en adéquation avec notre philosophie." De son côté la Loterie Nationale, via Jannie Haek, administrateur délégué, a également commenté ce nouveau partenariat. "C'est une association d’autant plus remarquable que le lotto et l’Union, de par leur lien particulier avec de nombreux belges, peuvent être considérés comme appartenant au patrimoine immatériel de notre pays. L’engagement sociétal de l’Union et les ambitions que le club développe sont également des valeurs partagées".