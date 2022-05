Les propos de Bart Verhaeghe stigmatisant le soutien de Brighton à l’Union (voir par ailleurs) étaient déjà arrivés aux oreilles unionistes, en soirée. Et ils n’ont pas été appréciés. "Nous avons le deuxième plus petit budget de D1a et on a accompli quelque chose d’extraordinaire", a expliqué Philippe Bormans au micro d’Eleven TV. "C’est dommage que certains avancent des arguments qui n’ont rien à voir. Ce qu’on a réalisé est fantastique ." Felice Mazzù, lui, a joué la carte de l’humour : "Tout le monde a le droit d’avoir son avis. Je suis très content d’être l’entraîneur du deuxième du championnat anglais."