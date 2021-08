L’Union en tête de la D1A au terme des quatre premières journées de championnat, peu l’avaient vu venir. Ces bons résultats, Felice Mazzù le sait, ils font parler. Mais pas question pour le coach de voir ses joueurs s’enflammer.

"Nous devons franchir chaque étape avec beaucoup d’intelligence. Nous venons de gagner mais nous devons afficher beaucoup d’humilité, rester très simples. Je pense que nous sommes arrivés à un stade où pas mal de gens aimeraient qu’on tombe. Ce que l’on fait pour l’instant est mieux que prévu et je sens qu’on pourrait doucement devenir embêtants pour la série et les adversaires. La motivation de nos adversaires grandit de semaine en semaine et on doit être prêt à ça", explique le coach de l’Union.