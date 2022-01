Rencontrer Pasquale Mazzù est une réelle immersion en Italie. Le soleil est à peine levé quand son fils, Felice Mazzù, nous ouvre la porte de la maison familiale située à quelques centaines de mètres du stade du Sporting Charleroi.

À l’intérieur, où le patriarche vit seul depuis le décès de sa femme il y a quelques mois, l’odeur de café se mélange avec celle de la sauce tomate cuisinée à l’huile d’olive. "Je l’ai faite hier pour manger des tagliatelles ce midi."

Dans la cuisine, Pasquale s’assied à sa place habituelle, à droite de celle où Felice a passé toute son enfance. L’accueil est chaleureux et la grappa, cet alcool italien, n’est jamais bien loin, peu importe l’heure de la journée. "On peut bien boire un petit coup, non ?" lance-t-il, avec son accent italien chantant, au milieu de l’interview.

L’homme de 88 ans, "89 dans trois mois", est un père loquace et surtout fier de la réussite de son fils dont des photos dans le costume d’entraîneur de Charleroi et de l’Union trônent au milieu du salon.

"Ne dis pas trop de bêtises, hein, papa", lance Felice, qui jouera par moments le rôle de traducteur français-italien. "On peut y aller, de toute façon je ne dis jamais de bêtises", se marre Pasquale.