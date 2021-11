Certains parcours de footballeurs professionnels sont assez atypiques. D’autres sortent complètement de l’ordinaire et peuvent être qualifiés d’exceptionnels. Celui de Nicolas Rajsel, 28 ans, fait à coup sûr partie de la deuxième catégorie.

L’ex-joueur de l’Union Saint-Gilloise et d’Ostende ne compte plus les galères vécues depuis le début de sa carrière. Entre le chômage, l’enfer en Slovénie ou sa rupture des ligaments croisés et sa mise à l’écart à Ostende, le Franco-Slovène en a déjà beaucoup bavé. "J’ai connu des moments compliqués mais je n’ai jamais lâché."

Depuis l’Azerbaïdjan, où il a décidé de rebondir, l’ailier formé au PSG revient sur ses désillusions et ses réussites. Avec une grande humilité mais aussi une certaine rancœur loin d’être dissimulée.

LA FORMATION AU PSG

"Quand j’ai rejoint l’Académie du PSG à 12 ans, le club se battait contre la relégation avec des joueurs comme Pancrate, Hoarau et Gameiro. Puis les Qataris sont arrivés et le changement a été radical : le personnel a augmenté, les terrains sont devenus des billards avec des jardiniers venus d’Angleterre et des stars comme Ibrahimovic, Beckham ou Lavezzi sont arrivées. J’ai eu la chance de m’entraîner plusieurs fois avec eux. Ils avaient une façon de voir le foot qui était complètement différente autant d’un point de vue tactique que technique. Deux ans avant la fin de mon contrat de stagiaire pro, je me suis gravement blessé au péroné et à la cheville. Même si je me suis bien débrouillé à mon retour, je savais que je devais bosser plus que les autres car je n’ai jamais été le grand talent de l’Académie. À l’époque, ils ne retenaient vraiment que les meilleurs et je n’en faisais pas partie."

(....)